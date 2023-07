Gelukkig zit het dagelijks aanbrengen van zonbescherming bij steeds meer mensen in de dagelijkse routine, al is een fijne SPF voor het gezicht vinden niet altijd even gemakkelijk. Ze moeten namelijk wél voldoende zonbescherming bieden, maar dan zónder een witte waas, plakkerig of vettig huidgevoel en dan het liefst ook nog goed onder make-up aangebracht kunnen worden. En daar komen heel fijn de sunscreen fluids/zonnefluïde de hoek om kijken: geconcentreerde zonbescherming in een heel dunne substantie. Ideaal!

‘Lees ook: Aftersun | Tips tegen een verbrande huid door de zon.’

SPF50 sunscreen fluïd tips

In onderstaand rijtje zie je drie producten met een tintje erin, maar verwacht er geen dekking mee zoals een foundation of BB Cream biedt. Wel zorgen de kleurpigmenten in de crèmes ervoor dat het product absoluut geen witte waas achterlaat op de huid en dat het de huid net even heel sheer en subtiel egaliseert.

Bondi Sands Sunscreen Fluid SPF50+

Binnen het assortiment van Bondi Sands zijn zowel de tinted als transparante sun fluid nieuw aan de fragrance free-lijn toegevoegd. De lichte formule biedt bescherming tegen UVA en UVB en belooft een extra hydratatieboost. De dunne formule trekt snel in, laat een fris huidgevoel achter dat te vergelijken is met het aanbrengen van een serum en geeft een satijnen tot subtiel glowy finish. Fijn om te weten: dit product is vegan, dierproefvrij, parfumvrij en ook geschikt voor de gevoelige huid.

–> De Bondi Sands Sunscreen Fluid SPF50+ is verkrijgbaar voor €14,99/50ml bij onder andere bol.com, Parfumerie Douglas en Etos.

Biodermal Ultralichte Zonnefluïde SPF50+

Dit is geen nieuw product, maar zeker het benoemen waard in dit rijtje! Deze fluïde biedt namelijk bescherming tegen UVA en UVB, maar bevat ook onder andere hyaluronzuur en antioxidanten wat een ideale combinatie maakt voor de normale tot drogere huidjes. De finish is wel net iets meer glowy, iets waar je wel van moet houden en wellicht rekening mee moet houden. Persoonlijk vind ik dit heel prettig, want het laat de huid er lekker fris uit zien. Ook fijn: dit product is vrij van alcohol, siliconen en parfum en is dierproefvrij.

–> De Biodermal Ultralichte Zonnefluïde SPF50+ is verkrijgbaar voor €24,99/40ml bij onder andere bol.com, Wehkamp en Kruidvat.

Collistar Protective Sun Drops SPF50

Aangezien de textuur, ingrediënten en werking van deze ‘sun drops’ vergelijkbaar is met de andere sun fluïds, neem ik dit product graag mee in dit rijtje. Het product trekt snel in, voelt fris aan en geeft een subtiel glowy finish aan de huid. Deze drops beschermen tegen UVA en infraroodlicht en bevat onder andere niacinamide, rijstextract, vitamine E en vitamine C met mooie huidverbeterende eigenschappen. Fijn om te weten: dit product is vrij van siliconen en alcohol en parfumallergenen.

–> De Collistar Protective Sun Drops SPF50 zijn verkrijgbaar voor €38,00/30ml bij onder andere bol.com, Parfumerie Douglas en Wehkamp.

Heliocare 360 Pigment Solution Fluid SPF50+

Dit is een merk dat nog niet zo heel erg bekend is, maar echt heel erg mooie zonbescherming in het assortiment heeft die vaak nét even iets verder gaat. Zo biedt deze een bescherming tegen UVA, UVB, infraroodlicht en zichtbaar/blauw licht, is hij water- en zweetresistent én zitten er ingrediënten in die pigmentvlekken corrigeren en werken aan huidverbetering op de lange termijn, zoals niacinamide, antioxidanten, hyaluronzuur en urea. De fluïde trekt snel in, voelt als een verzorgend serum en geeft een mooie frisse glow aan de huid. Jep, ik ben fan!

–> De Heliocare Pigment Solution Fluid SPF50+ is verkrijgbaar voor €32,50/50ml bij onder andere bol.com, NewPharma en Amazon.

Lancaster Sun Sensitive Tinted Mattifying Fluid SPF50

Dit product is nieuw binnen de Lancaster Sun Sensitive lijn voor de zon- en (over)gevoelige huid en bevat een aantal interessante technologieën:

– het ‘Sunsicalm Complex’ vermindert zichtbare roodheid en het onaangename gevoel dat door blootstelling aan de zon kan ontstaan

– de ‘Full Light Technology’ geeft bescherming tegen UVA, UVB, zichtbaar licht en infraroodlicht

– het ‘Tan Activator Complex’ stimuleert het natuurlijke bruiningsproces (zonder zelfbruiner).

Deze fluid heeft een dry touch finish waardoor het aanvoelt alsof je niets op je gezicht hebt zitten en geeft een soort blurr-effect dat de huid er zachter en gladder laat uitzien. Fijn om te weten: dit product is vegan en zowel oceaan-/koraalvriendelijk.

–> De Lancaster Tinted Mattifying Fluid SPF50 is verkrijgbaar voor €37,00/30ml bij onder andere NewPharma, Parfumerie Douglas en Notino.

Hoe gebruik je een sun fluïd?

Natuurlijk is het gebruik van een zonbeschermingsproduct geen hogere wiskunde, maar vanwege de vloeibare textuur van een sun fluid zijn er wel drie tips om rekening mee te houden:

1. Schud de flacon heel erg goed voor gebruik, zodat alle ingrediënten goed mengen en je iedere keer dezelfde samenstelling eruit krijgt

2. Meng deze producten niet met je skincare zoals een dagcrème, ook al nodigt de dunnere textuur daartoe uit, maar gebruik het echt als afzonderlijk product/laagje

3. Aansluitend op tip 2: gebruik voldoende product. Vanwege de samenstelling en de textuur ben je al snel geneigd te weinig product te gebruiken, maar voor daadwerkelijke bescherming van SPF50 is het nodig om rijkelijk te smeren. Vanwege de dunnere textuur kan je het product bijvoorbeeld in twee laagjes over elkaar aanbrengen en vergeet hierbij je hals, nek, oren en eventueel ontbloot deel van je decolleté niet. Daarna eventjes wachten tot het product ingetrokken is en je bent good to go :)

Liefs,

Desirée

Volg mij op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, persoonlijke updates, behind the scenes en nog veel meer leuks ♥

Dit artikel bevat product(en) die beschikbaar zijn gesteld door een merk of bedrijf en affiliate links.