Weleda heeft de bekende Skin Food-lijn uitgebreid met een aantal nieuwe producten, waaronder een voedende reinigingsgel met een gel-to-oil formule die in één handeling zowel make-up als vuil verwijdert zonder je huid droog of trekkerig achter te laten. Twee keer per dag je huid goed – maar mild – reinigen is de basis voor een zo mooi mogelijke huid, dus er gaan hier regelmatig nieuwe gezichtsreinigers door de ‘teststraat’. Veel reinigen er helaas niet goed genoeg of laten de huid juist droog en trekkerig achter, maar deze nieuwe Weleda Skin Food voedende reinigingsgel is een blijvertje en ik vertel je graag waarom!

Weleda Skin Food voedende reinigingsgel review

De belofte

“Deze gel-to-oil-to-milk reinigingsgel met biologische zonnebloemolie, extract van driekleurig viooltje en Calendula verandert op de huid van een gel in een olie. Voeg vervolgens water toe en er ontstaat een melkachtige emulsie die de huid op een milde wijze reinigt. Skin Food Voedende Reinigingsgel verwijdert in water oplosbare make-up zonder de huid uit te drogen. Het resultaat? Een schone, gevoede en frisse huid!”

Ingrediënten

Deze Weleda Skin Food reinigingsgel bevat onder andere zonnebloemolie, glycerine, betaïne en extract van viooltjes, rozemarijn, kamille en calendula. Heel fijn: dit product is biologisch, 100% natuurlijk, vegan en cruelty-free.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Weleda Skin Food voedende reinigingsgel heeft een adviesprijs van €11,99/75ml en is onder andere te koop bij Holland & Barrett, Etos, Wehkamp en Bol.com.

Ook nieuw in het Weleda Skin Food assortiment:

– Weleda Skin Food ultra-light dry oil €15,99/100ml

– Weleda Skin Food voedende dagcrème €16,99/40ml

– Weleda Skin Food voedende nachtcrème €17,99/40ml.

Review

Zeker wanneer je make-up draagt is het belangrijk om je huid schoon te maken, maar ook op make-upvrije dagen krijg je te maken met opbouw van luchtvervuiling, talg en bijvoorbeeld restjes SPF. Tijd om dus zowel in de ochtend als in de avond je huid te reinigen, maar dan het liefst wel met een milde reiniger die je huid niet ‘stript’ van natuurlijke vetten voor een zo gezond mogelijk huidmicrobioom. En daar sluit deze Weleda Skin Food reinigingsgel heel goed bij aan!

De ingrediënten zijn zeer mild, hebben een goede huidverdraagzaamheid en zorgen niet alleen voor een echt schone, maar ook een zachte en soepele huid na het gebruik. En als extra bonus: je verwijdert er ook oogmake-up mee zonder dat het geïrriteerde of traanogen achterlaat. En, last but not least, de geur van het product. Natuurlijk is geur heel persoonlijk, maar ik heb echt een zwak voor de licht-kruidige en kalmerende wellnessgeur van de Weleda Skin Food lijn.

De gel-to-oil formule warm je in de hoeveelheid van een amandel op tussen je vingertoppen en breng je zacht masserend aan over je droge huid en oogleden. Vervolgens maak je je handen nat, haal je deze over je gezicht en maak je er een melkachtige substantie van die je daarna van je gezicht af kan spoelen met lauw water en een washandje. Zo maak je in één eenvoudige handeling je gezicht goed schoon zonder dat je hoeft te boenen. Even droogdeppen en je huid is klaar voor de rest van je skincare routine.

Deze reiniger is geschikt voor ieder huidtype, maar met name een aanrader voor de normale tot (zeer) droge huid.

Liefs,

Desirée

