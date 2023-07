Ondanks dat producten met retinol(achtigen) bewezen effectief zijn als het op het aanpakken van huidveroudering aankomt, kunnen ze vaak ook wat afschrikken om toe te voegen aan je skincare routine. Dit type producten kunnen namelijk zorgen voor een droge, rode en/of geïrriteerde huid, zeker wanneer je er net mee begint. Daarnaast zijn ze vaak behoorlijk prijzig en is het lastig om uit te zoeken wat nu een goede en effectieve retinol voor starters en/of een gevoeligere huid is, om deze te laten wennen aan een actief ingrediënt zoals deze. Ik ging op zoek, stuitte op dit elf Youth Boosting Advanced Night Retinoid Serum en ben zo enthousiast geworden dat ik de tip graag met je deel!

elf Youth Boosting Advanced Night Retinoid Serum

De belofte

“Een krachtig anti-age serum dat fijne lijntjes en rimpels vermindert én voorkomt en de huid er gladder, zachter, steviger en stralend uit laat zien. Geschikt voor ieder huidtype.” Volgens het merk is dit een game changer in je routine en zal je al snel een verschil moeten merken.

Ingrediënten

Dit retinolserum bevat onder andere 1% granactive retinoid, 0.06% retinal, lecithine, vitamine E, bisabolol, hyaluronzuur, matkiboonextract, probiotica en peptide. Goed om te weten: dit product bevat geen siliconen, ‘harde’ alcoholen en parfum, is cruelty-free en vegan.

Prijs en verkrijgbaarheid

Het elf Youth Boosting Advanced Night Retinoid Serum is verkrijgbaar voor €23,00/30ml bij Parfumerie Douglas.

Review

Voor mij is retinol of een retinolverwant ingrediënt zoals retinal of granactive retinoid onmisbaar in mijn huidverzorgingsroutine, en dat al zeker vanaf ongeveer mijn dertigste. Nu ben ik bijna 39 jaar en vertrouw ik op een paar actieve ingrediënten die écht het verschil kunnen maken, waaronder dus retinol. Maar ik kom vaak te agressieve formules tegen als het op een retinolserum aankomt, of ze hebben voor een specifiek retinolserum een veel te laag percentage werkzame bestanddelen, zijn niet prettig in gebruik en onprettig qua huidgevoel of zijn simpelweg way too overpriced. Het komt dus vaak voor dat ik enthousiast aan een nieuw of veelbelovend retinolproduct begin, maar ik het product na een tijdje toch achterin m’n beautykastje schuif en door blijf zoeken.

Tijdens één van deze research-momenten kwam ik uit op het elf cosmetics Youth Boosting Advanced Night Retinoid Serum en besloot hem aan te schaffen. Het ingrediëntenlijstje maakt me blij met mooie percentages en een fijne mix van retinol(achtigen) zodat het ook effectief kan werken aan huidverbetering, een clean formule met daarbovenop een fijne mix aan antioxidanten, hydraterende en huidbarrièreversterkende ingrediënten.

Je gebruikt dit product in de avond, na het reinigen van de huid, laat het even intrekken en brengt dan een verzorgende nachtcrème aan als afsluiting. Let wel op dat je iedere dag je gezicht goed beschermt met minimaal een SPF30 omdat retinolproducten de huid gevoeliger maken voor de zon. De kleur van het serum is wat oranje maar werkt zich transparant uit en het heeft verder een prettig huidgevoel zonder dat het op mijn huid prikt, roodheid veroorzaakt of de huid laat tintelen. Ondanks de lagere percentages is het effectief genoeg om te werken tegen huidveroudering, vermindering van littekentjes en (pigment)vlekjes, te zorgen voor een fijnere huidtextuur en werkt het mee aan een mooie frisse glow en zachter huidgevoel.

Ik durf oprecht te zeggen dat dit één van de betere (starter)retinolserums op de markt is of wanneer je een product als deze zoekt die ook geschikt is voor een gevoeligere en/of rijpere huid. En dan ook nog eens fijn geprijsd, dus een mooie win-win situatie :)

Liefs,

Desirée

