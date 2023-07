Nieuw in Nederland is het Australische merk Go-To skincare dat bekend staat om effectieve en zorgeloze huidverzorging zonder nasties. Voormalig beauty director van Harper’s Bazaar en Cosmipolitan Zoë Foster Blake wilde hiermee vooral skincare weer fun & easy maken maar dan wel met formules die ook daadwerkelijk bijdragen aan huidverbetering. In deze Go-To skincare review lees je meer over het merk en mijn first impressions over enkele producten die ik getest heb!

Go-To skincare

“Ik ben Go-To in 2014 gestart. Als voormalig beauty director van Harper’s BAZAAR en Cosmopolitan, en de auteur van bestseller-beautybijbel ‘Amazinger Face’, heb ik eigenlijk alles wel geprobeerd en getest. Na tien jaar wist ik wat er ontbrak aan het aanbod huidverzorging: eenvoud! Het was allemaal zo verwarrend, intimiderend en gecompliceerd en ik heb mijzelf dus als doel gesteld om gebruiksvriendelijke essentials te bieden die mensen direct begrijpen, gebruiken en echte resultaten opleveren.” – Zoë Foster Blake

Ingrediënten

De formules van Go-To skincare zijn cruelty-free en bevatten geen nasties zoals parabenen, PEG’s, sulfaten (SLS/SLES), GMO’s, minerale oliën, petrolatum of synthetische kleurstoffen. Wat er wel in zit? De kracht van lokale planten uit Australië gecombineerd met huidvriendelijke, huidverzorgende en huidverbeterende ingrediënten die de huid beschermen, voeden en versterken.

Ook fijn: het merk werkt hard aan het beperken van hun impact op de planeert door te verminderen, hergebruiken en recyclen waar mogelijk, verpakkingen van gerecycled plastic (PCRP), glas en FSC-karton te gebruiken en ‘terug te geven’ aan de natuur: Go-To heeft in de afgelopen 24 maanden al meer dan 63.000 bomen geplant als Reforest Now Partner.

Prijs en verkrijgbaarheid

Voor de lancering van Go To skincare in Nederland is er gekozen om 10 producten te introduceren bij Parfumerie Douglas (met op dit moment een actie van 15% korting):

– Fancy Face oil cleanser €32,00/100ml

– Properly Clean cleansing mousse €24,00/150ml

– Much Brighter Skin brightening serum €41,00/30ml

– Much Plumper Skin hydrating serum €38,00/30ml

– The Removalist clay mask €36,00/65ml

– Transformazing sheet mask €8,00/1st.

– The Repair Shop nourishing face mask €37,00/65ml

– Very Useful Face Cream €57,00/100ml

– Face Hero face oil €34,00/30ml

– Lips! lip balm €12,00/15g

Ook is er een Skintroduction set verkrijgbaar voor €28,00 met 3 Go-To bestsellers in travelsize; Properly Clean (30ml), Face Hero (10ml) en Very Useful Face Cream (20ml).

Review

Go-To Fancy Face oil cleanser

Deze oliereiniger bevat onder andere amandelolie, camelia olie, arganolie, vitamine E en rozemarijnextract, heeft een wat dunnere textuur, transparante kleur en subtiel kruidige geur. Je brengt hiervan een paar pompjes aan over je droge gezicht, masseert dit zachtjes in en verwijdert het vervolgens met een lauwwarm washandje of de bijgeleverde muslin cloth. Het verwijdert zonder moeite zelfs longwearing en waterproof make-up, vuil en opgehoopte SPF van je gezicht zonder dat je hoeft te boenen. Het irriteert niet in de ogen en laat de huid lekker zacht en soepel aanvoelen. Yes, ik ben een groot liefhebber van oliereinigers en deze is zeker een aanrader te noemen!

Go-To Properly Clean cleansing mousse

Deze reinigingsmousse bevat onder andere glycerine en wilgenbastextract, heeft een luchtige moussetextuur en een frisse citrus-achtige geur. Ik ben normaal gesproken geen liefhebber van schuimende gezichtsreinigers, omdat dit schuim dan wordt gecreëerd door ‘harde reinigers’ die de huid droog en trekkerig achterlaten en zorgen voor een disbalans en/of huidirritatie. De moussetextuur van dit product wordt niet door dit soort ingrediënten gemaakt, maar ontstaat door het pompsysteem en zorgt voor een heerlijk zacht huidgevoel dat de huid niet stript en de pH-waarde niet verstoort. Heel fijn als tweede stap in een reinigingsroutine en persoonlijk vind ik dit echt een perfecte gezichtsreiniger voor onder de douche. Niet reinigend genoeg om make-up te verwijderen, maar wel om je gezicht (in de ochtend of onder de douche) op een zachte manier mee te reinigen en op te frissen.

Go-To Face Hero face oil

Deze gezichtsolie bevat onder andere amandelolie, jojoba olie, macadamia olie, abrikozenpitolie, vitamine E, kiwizaadolie, calendula extract en arnica extract, heeft een lichte olietextuur en een warme, licht-kruidige geur. Met mijn drogere huid ben ik een groot liefhebber van een gezichtsolie omdat het niet alleen zorgt voor een mooie glow aan de huid waardoor deze er minder droog en dof uitziet, maar ook omdat het droogtelijntjes aanpakt en een plumping effect heeft. Ondanks de behoorlijk rijke ingrediënten voelt de olie niet te vet aan op de huid en trekt hij snel in zonder een plakkerig laagje achter te laten. Perfect om de skincare routine in de avond mee af te sluiten en hem door te smeren tot over de hals en je decolleté :)

Go-To Very Useful Face Cream

Deze crème bevat onder andere shea boter, amandelolie, abrikozenpitolie, mangoboter, avocado-olie, extract van mariadistel en Indiase kruisbes/amlabessen, ubiquinone, lecithine, pullulan en vitamine, heeft een rijke textuur en een zachte en warme geur. Iets te rijk voor overdag, maar jeetje wat een genot voor je huid in de avond; mijn huid ‘drinkt’ het op, het laat een subtiel verzorgend laagje achter en maakt de huid direct zacht en soepel. De ingrediëntenmix maakt me ook blij; deze is diep voedend, verzorgend en beschermend, kalmeert, bevat een mooie age-well combinatie die huidveroudering aanpakt en de huid verstevigt en het laat je huid er gezond, fris en glowy uitzien. En het komt in een heerlijk grote pot van 100ml – waar veel crèmes in potjes met hooguit 40/50ml zitten – dus daar kan ik wel even mee vooruit!

Liefs,

Desirée

