Of je nu je haren wil laten groeien op een zo gezond mogelijke manier, je haren sterker en meer glanzend wil krijgen, minder last wil hebben van een gevoelige hoofdhuid of haaruitval wil verminderen, in dit artikel lees je een heleboel tips en tricks voor glanzend en sterk haar waar je direct mee aan de slag kan gaan. Inclusief een aantal fijne do’s & dont’s om je haren tegen de zon te beschermen deze zomer. Let’s go!

Tips voor glanzend en sterk haar

Van binnenuit

Misschien wel de beste tip is om meer na te denken bij je haarverzorging van binnenuit. Eigenlijk heel logisch, omdat nieuwe haren gevormd en gevoed worden onder de hoofdhuid en ze dus wel de juiste basis moeten krijgen om te kunnen groeien. Er zijn een aantal voedingsmiddelen, vitaminen en mineralen die erom bekend staan een positief effect te hebben op gezonder, sneller groeiend en sterk haar. Denk bijvoorbeeld aan voldoende water drinken en opletten op de inname van eiwitten, goede vetten uit bijvoorbeeld vis en eet voldoende noten, groenten en fruit. Ook zijn er een aantal supplementen die je eventueel toe zou kunnen voegen zoals biotine, selenium, collageen en zink. Let wel op dat het echt even kan duren voordat je hier effect van begint te merken, want de haartjes moeten in de haarmatrix in het haarzakje de voedingsstoffen opnemen en groeien dan pas langzaam naar buiten. Trust the process :)

Je haar verdikken

Veel mensen dromen van dikker haar, en er zijn verschillende manieren om dit te bereiken. Eén van de meest effectieve methoden is om je haar te verdikken met specifieke producten hiervoor, die volume toevoegen aan dun haar. Denk bijvoorbeeld aan de haarverdikkende Vichy Dercos shampoos en conditioners die ingrediënten bevatten die de haarschacht versterken, het haar een vollere uitstraling geven en beschermen tegen schade en breuk zodat je een win-win situatie krijgt.

Ook kan je je haren voller en dikker laten lijken met stylingproducten, denk bijvoorbeeld aan een volume-mousse of een droogshampoo of een texture-spray die de haren vooral bij de haaraanzet optisch voller en dikker uit kunnen laten zien.

Vergeet je hoofdhuid niet

Veel mensen hebben last van een gevoelige hoofdhuid wat ze merken aan een onprettig, droog, ‘strak’ of zelfs jeukend gevoel en/of aan schilfertjes en eventueel roos. Maar een disbalans in je hoofdhuid kan je ook merken aan juist een vettere haaraanzet waardoor je je haren dagelijks ‘moet’ (wil) gaan wassen en ook dat is weer niet zo goed voor je haren. Geef daarom ook je hoofdhuid wat extra liefde:

– probeer je haren 1/2x per week te wassen. Het kan zijn dat je hier even ‘doorheen moet’, maar na een aantal weken zal de hoofdhuid zichzelf een soort van stabiliseren waardoor deze minder droog of juist minder vet aan zal gaan voelen (en minder vaak je haren wassen is ook weer beter voor het milieu en spoelt je eventuele haarverf minder snel uit)

– gebruik alleen je shampoo op de hoofdhuid en probeer alle overige producten zoals een conditioner, masker, leave-ins en stylingproducten enkel in de lengtes en punten van de haren aan te brengen. En vergeet niet je haren zowel na het gebruik van een shampoo, conditioner als een masker echt goed uit te spoelen zodat er geen restjes achterblijven

– er zijn steeds meer speciale scalp treatments te koop die je op de hoofdhuid aan kan brengen waarna de plantenextracten en overige actieve ingrediënten kunnen helpen je hoofdhuid in balans te brengen. Het kan zeker een tip zijn om deze eens uit te proberen, want het kan veel verlichting van klachten of hoofdhuidproblemen geven

– geef je hoofdhuid tijdens het inmasseren van de shampoo of de scalp treatment een massage met je vingertoppen of een speciale scalp brush.

Deze ingrediënten liever niet..

Aanvullend op bovenstaande tips is er nog iets om rekening mee te houden, namelijk de ingrediënten in je haarverzorgingsproducten. Er zijn er een aantal die je beter kan vermijden, denk aan SLS (sodium lauryl sulfaat) en SLES (sodium laureth sulfaat) omdat dit nogal ‘harde’ reinigers zijn. Ze zorgen ervoor dat een shampoo goed schuimt en je haren schoon krijgt maar ze ‘strippen’ ook je haren en hoofdhuid nogal droog waardoor ze het huideigen vet en vocht van je hoofdhuid aantasten. En dit merk je vervolgens aan een jeukende hoofdhuid, schilfertjes, rode vlekken langs de haargrens of juist een snelle vettere hoofdhuid en haaraanzet. Haarverzorging met mildere reinigers maken ook echt je haren en hoofdhuid goed schoon, maar schuimen vaak net even iets minder en dat kan even wennen zijn. Mocht je nu echt een gevoelige hoofdhuid hebben dan kan je ook ingrediënten als alcohol en parfum beter vermijden.

Zonbescherming voor je haren

De zomerzon is een heerlijke energiegever en instant mood booster, maar bedenk je wel dat het voor je huid én haren niet een al te positieve uitwerking heeft. Denk er dus niet alleen aan om je huid goed tegen de zon te beschermen, maar neem hierin ook je haren mee. Zeker wanneer je de hele dag buiten bent of een dagje naar het strand gaat. Er bestaan zonbeschermingsproducten specifiek voor je haren waar een SPF in verwerkt zit om zo je hoofdhuid, haren en haarkleur te beschermen. Maar je kan ook denken aan het dragen van een hoed of een petje en proberen in de schaduw van een parasol te zitten op het terras of onder een parasol te liggen op het strand.

Nog een aantal tips

1. Laat je haren zoveel mogelijk aan de lucht drogen, dus zonder de warmte van een föhn en probeer hittestyling van een stijltang of krultang zoveel mogelijk te vermijden. Gebruik je ze wel, gebruik dan ook een goede hittebeschermende spray vooraf.

2. Wees met het haren borstelen een beetje lief voor je haardos en je hoofdhuid door met aandacht en rustig te borstelen.

3. Laat jezelf een kapsel aanmeten dat zowel bij jouw natuurlijke haartype en jouw persoonlijkheid past, zonder je teveel te laten leiden door trends. Klinkt een beetje gek, maar het scheelt je veel tijd, handelingen, irritatie én producten/hittestyling als je een kapsel hebt dat zo min mogelijk onderhoud of ‘aanpassing’ nodig heeft..

Conclusie

Het is natuurlijk een beetje geven en nemen als het op haarverzorging aankomt, want ook al wéét je wat je beter niet kan doen er zijn nou eenmaal situaties waar je bijna niet onderuit komt. Denk aan een verfbeurt om de grijze haren weg te werken of een föhn-, stijl- of krulsessie voor bijvoorbeeld een feestje. Maar met een klein beetje meer liefde en alle handige tips hierboven om je haar te verdikken, je hoofdhuid beter te behandelen, voldoende te hydrateren en te beschermen tegen schade van buitenaf zal je al snel resultaat gaan krijgen: gezonder, meer glanzend en sterker haar!

