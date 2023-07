Health tip | House of Deeprelax app (review + gratis proefmaand)

Als moeder van twee jonge kinderen en met een eigen bedrijf is het soms een behoorlijke uitdaging om alle ballen in de lucht te houden en mijzelf daarbij niet voorbij te lopen. En dat merk ik aan regelmatig een gehaast of onrustig gevoel van binnen en het maar lastig vinden om een rustmomentje in te plannen waar ik dan ook daadwerkelijk van oplaad.. Alles dat daar dan ook maar iéts aan bij kan dragen is meer dan welkom. Zo heb ik de afgelopen weken de House of Deeprelax app uitgeprobeerd en daar vertel ik je heel erg graag meer over!

House of Deeprelax app

We leven in een tijd met misschien wel teveel uitdagingen en afleidingen en waarin er veel van ons verwacht wordt. Het is dus helemaal niet vreemd dat steeds meer mensen problemen ervaren met hun mentale gezondheid en het moeilijk vinden om een momentje voor zichzelf in te plannen. Terwijl dat juist zo belangrijk is om weer op te laden en meer energie te ervaren.

House of Deeprelax is een platform waarmee je kan leren om tot rust kan komen. Via de app, zowel via iOS als Android te downloaden, bieden ze meer dan 75 begeleide sessies aan op het gebied van onder andere meditatie, Yoga Nidra (slaapyoga), wandelmeditaties, ademsessies en shaken/dansen. Aangezien er sessies zijn in verschillende lengtes, wordt het je heel erg gemakkelijk gemaakt om een passende time off te nemen. En dat heeft dan weer een aantal heel fijne voordelen. Denk aan:

– beter slapen

– minder stress en spanning ervaren

– meer focus en meer energie

– minder overprikkeling

– een gezonder en bewuster leven.

House of Deeprelax gratis proefmaand

Mocht je nieuwsgierig zijn naar de House of Deeprelax app, dan kan je je via de website aanmelden voor een gratis proefmaand waarbij alle sessies gebruikt kunnen worden. Maak simpelweg een profiel aan via de website, download hierna de app en log in met dezelfde gegevens. Heel erg fijn: na afloop van deze proefperiode zit je nergens aan vast en wordt het vanzelf stop gezet. Zo heb je het dus echt zelf in de hand of je hierna een nieuw, betaald, lidmaatschap wil afsluiten.

Review

Met een app zoals deze merk ik dat het heel erg gemakkelijk is om iedere dag een klein momentje voor mijzelf te nemen. Ik bedoel: hoe simpel is het om gedurende de dag jezelf even terug te trekken en de app aan te zetten en vervolgens helemaal tot rust te komen óf juist op te laden? Dit kan zowel voor het slapen gaan, tijdens het uitlaten van de hond, voor (of juist na) een intensieve meeting en zowel liggend, zittend, dansend of zelfs tijdens het koken.

Het kan even wennen zijn om een nieuw iets in je routine te krijgen en je weg te vinden in de app, want misschien is niet iedere sessie iets voor jou. Maar ik vind er een heleboel fijne sessies tussen zitten die begeleid worden door kalmerende muziek, een rustige en verwarmende stem en voor je het weet is de sessie voorbij en merk je direct het positieve effect ervan. Echt even een check-in moment met mijzelf dat me bewust maakt hoe belangrijk het is dat ik mijzelf op nummer één zet. You can’t pour from an empty cup..

Ik ben nogal nuchter en val in de categorie ‘zen zonder zweverigheid’ maar kan met de House of Deeprelax heel erg goed uit de voeten. De app is mooi vormgegeven, volledig Nederlandstalig en overzichtelijk te navigeren. Zeker in combinatie met een noise cancelling koptelefoon kan ik het bijna een mom hack noemen waar je jezelf een groot plezier mee zal doen ;) Zo zet ik regelmatig een ‘ochtend routine’ aan tijdens de ochtendspits om de meiden klaar te maken voor een schooldag met aankleden, motiveren, nog wat leerwerk doornemen, ontbijt maken, schooltasjes vullen en er zelf ook nog proberen fris uit te zien voor de dag. Zo ervaar je zelfs zo’n druk en hectisch moment ineens heel anders en kan ik met veel meer energie aan mijn werkdag beginnen als de meiden eenmaal op school zijn.

Maar mijn meest favoriete sessies zijn misschien wel de breath work/ademoefeningen. Ik ben hier de afgelopen paar jaar steeds meer mee aan het doen en haal er veel ontspanning, energie en focus uit dat zelfs doorwerkt tot meer innerlijke rust en beter inslapen. En veel van deze ademtips kan je ook tijdens stressvolle momenten gedurende de dag inzetten wanneer je de app niet voor handen hebt.

Ik vind de House of Deeprelax app in ieder geval een laagdrempelige maar effectieve manier om eens uit te proberen voor fijne dagelijkse rustmomenten, aangevuld met tips en inspiratie. Zo merk je al snel dat het hem in de kleine dingen zit, die bij regelmatig toepassen een heel groot verschil kunnen maken..

