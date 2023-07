How to | Spelen met kleurcontrast in je interieur

Het inrichten van een ruimte vind ik misschien wel één van de leukste dingen om te doen. Of het nu gaat om een geheel andere look geven aan een ruimte, of te starten vanuit een geheel lege basis of om je interieur een snelle make-over te geven.. er is altijd wel een leuk nieuw project te bedenken :) En het is heerlijk om hiervoor inspiratie op te doen in woonmagazines, interieurtijdschriften, op Pinterest en door rond te snuffelen op een interieurblog, want zo kom je vaak toch net even andere tips en ideetjes tegen. In dit artikel lees je van alles over het spelen met kleurcontrast in je interieur en hoe je dit aan kan pakken!

Werken met kleurcontrast in je interieur, zó pak je dat aan!

We kennen allemaal de kracht van kleur en hoe specifieke kleuren een ruimte een heel ander gevoel kunnen geven en anders aan kunnen laten voelen. Het is niet voor niets dat een muur een andere kleur geven één van de klusjes is die we het vaakst doen in huis, en zeker wanneer je met een neutrale basis in combinatie met een accentmuur werkt is dit een klusje dat in een paar uur gedaan is en toch een groots effect kan hebben.

Vaak werkt het prettig om in een ruimte te werken met een kleurenpalet om een bepaalde eenheid te creëren en een stijl tot haar recht te laten komen. Maar wat een interieur misschien nóg net even iets spannender maakt, is wanneer je gaat werken met kleurcontrast in je interieur. Het is heel erg leuk om hiermee te spelen, maakt één en ander net even wat interessanter en kan heel mooie vormen en belijningen naar voren laten komen. Dit spelen met kleurcontrasten kan je op verschillende manieren aanpakken:

– kleurcontrast tussen basis en meubels, door te werken met bijvoorbeeld lichte en neutrale wanden, vloeren en gordijnen en dit te combineren met juist donkere meubels. Of draai het om! Denk bijvoorbeeld aan een donkere wand waartegen je een lichte bank plaatst, dit maakt je zithoek heel erg sprekend en maakt van je bank direct een eyecatcher

– kleurcontrast door te spelen met verlichting, om te laten zien dat het echt niet in de grote dingen hoeft te zitten maar juist met subtiele kleine veranderingen ook een mooi contrast tevoorschijn kan komen. Denk bijvoorbeeld aan een donker plafond (heel erg tof om te doen in een slaapkamer of in de keuken bijvoorbeeld) waarin je led plafondspots verwerkt. Snuffel maar eens rond hoe mooi je met spots effecten kan creëren van een sterrenhemel tot functioneel licht boven het werkblad van je keuken en ze zijn heel eenvoudig online te bestellen op Ledloket.nl. Maar ook zonder inbouwverlichting kan je natuurlijk een tof effect en contrast laten zien, denk bijvoorbeeld aan een witte lamp voor een diepblauwe muur of een neon staaflamp voor een witte muur.

– kleurcontrasten in hetzelfde kleurenpalet, want het hoéft niet altijd tegenovergesteld te zijn. Ben je liefhebber van pasteltinten en heb je veel zachte kleuren in huis van pastelblauw, zachtroze en pastelgeel, dan kan juist een sierkussen met een fellere kleur of een neon vaas bijvoorbeeld een heel erg tof kleurcontrast geven. Het grappige hierbij is dat één zo’n feller object vaak de frisheid en helderheid van zachtere items net even wat meer tot leven laat komen.

– kleurcontrast en spelen met materialen en vormen kan ook een heel erg spannende combinatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan de grote trend van de laatste paar jaar, met lichte visgraatvloeren en zwart stalen binnendeuren, hoe tof hierbij een kleurcontrast ontstaat als je hierbij werkt met grote houten/natuurlijke elementen zoals een houten schaal of beeld. Dit geeft qua materiaalgebruik een mooi contrast, maar ook qua kleuren doet hout het heel mooi bij diepblauw of zwart. Of denk aan een salontafel of eettafel in een organische vorm en een kleur contrasterend met de vloer, zo speel je én met vormen én met kleuren en krijgt je interieur een heel tof en speels karakter.

Zoals je kan lezen en zien in dit artikel hoeft het spelen met een kleurcontrast in je interieur helemaal niet lastig te zijn en kan je er dus heel erg toffe effecten mee maken. Hopelijk geeft het je veel inspiratie voor het inrichten van je interieur en zie je dat je hiermee de kleuren in je interieur heel mooi kan versterken. Leuk om mee te spelen :) Enjoy!

