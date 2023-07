Van de klassieke Lancôme La vie est belle – die alweer ruim tien jaar geleden werd gelanceerd – zijn inmiddels ook al heel wat verschillende varianten voorbij gekomen. Zo kwam daar twee jaar geleden deze Soleil Cristal l’eau de parfum bij. Omdat de klassieke variant niet echt mijn type geur is, grijp ik ook niet snel naar de special of limited editions om die eens te besnuffelen en zo liep ik dus al even deze heerlijke variant mis. Zonde, want Lancôme La vie est belle Soleil Cristal ís me toch lekker! Echt een perfecte geur voor de zomer en ik vertel je er in deze review graag meer over.

Het vinden van een parfum dat echt goed bij je past kan behoorlijk lastig zijn. Niet alleen omdat je niet van iedere geur meer een proefje krijgt in een parfumerie zodat je het echt goed kan testen, maar ook omdat het aanbod simpelweg enorm groot is waardoor het overweldigend kan zijn. Daarnaast is een parfum een wat duurdere aanschaf waarvan het zonde is als je hem na een paar keer achterin je kast kan zetten omdat het toch niets voor jou blijkt te zijn.. Nieuwe parfum kopen kan dus wat lastig zijn, maar in onderstaand artikel staan een aantal heel fijne tips waarmee je vast een stuk verder kan komen in je oriëntatie naar een nieuw parfum:

–> Met deze tips vind je jouw perfecte parfum!

Lancôme La vie est belle Soleil Cristal

Topnoten: mandarijn, roze peper, bergamot

Hartnoten: ylang-ylang, iris, oranjebloesem, jasmijn

Basisnoten: kokosnoot, vanille, patchoeli

De geur opent met een kruidige citrusgeur waarbij de roze peper zeker herkenbaar is, waarna qua bloemen vooral de iris en jasmijn er voor mij persoonlijk uitspringen. Alhoewel ik normaal gesproken geen uitgesproken kokosliefhebber ben als het op parfums aankomt, vind ik de combinatie in dit parfum wél heel erg lekker. De gebruikte kokos is niet de ‘drogere’ kant, maar juist heel romig zoals kokosmelk, en combineert heel erg goed met de warmzoete vanille en de bloemige geuren. Het is een zomerse geur die opvrolijkt, mooi gebalanceerd, een tikkeltje sexy en ‘volwassen’ is en bovendien is de flacon ook nog eens een plaatje om te zien. Love it!

Deze l’eau de parfum heeft op mijn huid een behoorlijk goede longevity (houdbaarheid). Als ik hem in de ochtend aanbreng dan kan ik hem in de avond nog terugruiken op mijn polsen en gedurende de dag komt de geur regelmatig voorbij wanneer het buiten waait of wanneer ik het warm krijg door sporten of huishoudelijke klusjes. Daarnaast heeft de geur ook een flinke sillage (geurspoor), want als ik hem draag krijg ik opvallend vaak de vraag welk parfum ik draag. Waarbij mensen na het antwoord vaak verrast zijn dat het een La vie est belle-variant is :)

–> Lancôme La vie est belle Soleil Cristal is verkrijgbaar via de bekende parfumerieën, maar check voor bijvoorbeeld een nieuw Lancôme parfum ook zeker eens webshops als Parfumswinkel.nl aangezien ze hier vaak heel goede aanbiedingen hebben.

Liefs,

Desirée

Dit artikel bevat product(en) die beschikbaar zijn gesteld door een merk of bedrijf.