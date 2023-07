Clean beauty | Waarom kiezen voor natuurlijke make-up?

De meeste vrouwen dragen bijna iedere dag wel iets van make-up en daarmee dus producten die de hele dag door op ons gezicht blijven zitten. Het is dus zeker iets om over na te denken wát je nu precies op je gezicht smeert en of hier betere keuzes in te maken zijn. Zo zijn er steeds meer natuurlijke make-up merken, bedrijven en webwinkels, zoals de natuurlijke make-up van Biobeautiful.nl. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat zijn de voordelen ervan? In dit artikel lees je er alles over!

Wat is natuurlijke make-up?

Natuurlijke make-up is letterlijk wat de naam zegt: make-up dat gemaakt is van enkel natuurlijke ingrediënten zonder synthetische of chemische ingrediënten en toevoegingen. Natuurlijke cosmetica wordt op een pure manier samengesteld uit ingrediënten die bovendien ook nog eens heel erg zacht en vaak extra verzorgend zijn voor de huid, zoals extracten van (biologische) planten en kruiden en verzorgende plantaardige oliën en boters. En dat zorgt dan weer voor een mooie win-win situatie; niet alleen een mooie en frisse look door het aanbrengen van je make-up, maar ook nog tegelijkertijd extra lief zijn voor je huid.

De voordelen van natuurlijke make-up

De keuze maken voor natuurlijke cosmetica en dus ook natuurlijke makeup is niet alleen beter voor je huid (want geen nasties, huidirriterende en hormoonverstorende – of erger – ingrediënten, veel zachter/milder en extra huidverzorgend), maar ook duurzaam en beter voor het milieu omdat het in het gehele productieproces een veel kleinere ecologische voetafdruk achterlaat en bovendien zijn de producten van bijna alle natuurlijke merken ook nog eens helemaal dierproefvrij en vegan.

Let op

Veel bedrijven en merken willen graag meeliften op het grote succes en steeds groter wordende vraag naar natuurlijke make-up, natuurlijke cosmetica en ‘groene cosmetica’ waardoor ze al snel gebruik maken van claims en bepaalde termen die verwarrend kunnen zijn. Zo mag volgens de regelgeving een product al als 100% natuurlijk worden bestempeld, zelfs als er niet enkel gebruik is gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten. Om er zeker van te zijn of het product écht helemaal gemaakt is van ingrediënten met natuurlijke oorsprong kan het dus slim zijn om het ingrediëntenlijstje uit te pluizen. Dat is aan het begin best even lastig, maar hoe vaker je dit doet hoe sneller je ingrediënten zal herkennen en dus de juiste producten kan uitzoeken.

–> Een fijne tip om producten te kunnen checken is bijvoorbeeld om gebruik te maken van de beatthemicrobead app als het op ingrediënten en keurmerken aankomt.

Natuurlijke make-up merken

Om een aantal voorbeelden te noemen van merken die echt 100% natuurlijke make-up verkopen, hieronder een lijstje wat alvast een goed begin maakt om rond te kunnen snuffelen:

– Uoga Uoga

– Benecos

– boho

– JOIK

– Lily Lolo

– INIKA Organic

– Mádara

– Dr Hauschka

– Ere Perez

– Jane Iredale.

Mocht je nog een aanvulling hebben voor bovenstaand rijtje, laat deze dan achter als reactie onder dit artikel zodat ik het lijstje aan kan vullen :)

