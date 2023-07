De iconische Lancôme Teint Idole Ultra Wear foundation is vernieuwd met onder andere een aangepaste formule als het op ingrediënten aankomt en een SPF35 in plaats van SPF15. Deze foundation was een aantal jaar geleden lange tijd mijn favoriet, maar zal deze nieuwe versie mij net zo enthousiast weten te maken? Je leest er alles over in deze uitgebreide review!

*NEW* Lancôme Teint Idole Ultra Wear foundation (2023)

De belofte

“De nieuwe en verbeterde Teint Idole Ultra Wear foundation belooft een 24h lichtgewicht full coverage met een matte finish, die zich aanpast aan iedere huidtint en huidtype. De foundation is longlasting, zweet-, zomer- en olieproof en bevat onder andere hyaluronzuur en het Skincare Serum om de huid te beschermen tegen invloeden van buitenaf.”

Ingrediënten

Deze foundation is op basis van water, siliconen en kleurpigmenten waaraan verder onder andere een SPF35, moringa- en appelwortelextract, glycerine, hyaluronzuur en vitamine E is toegevoegd. Dat zijn duidelijk meer verzorgende ingrediënten dan in veel matte longlasting foundations te vinden is en dat vind ik zeker een pluspunt. Altijd fijn wanneer iets dat je de hele dag op je huid draagt ook meewerkt aan een stukje huidverzorging!

Prijs en verkrijgbaarheid

De vernieuwde Lancôme Teint Idole Ultra Wear foundation is in 45 tinten verkrijgbaar voor €56,50/30ml, maar op dit moment bij onder andere Parfumerie Douglas in de aanbieding met 15% korting en ICI Paris XL met 21% korting.





Review

De nieuwe Lancôme Teint Idole Ultra Wear foundation komt net als zijn voorganger in een vierkante glazen flacon met een matte finish, zwarte tekstopdruk, een zwarte dop met bovenop het goudkleurig logo en een pompje om de foundation te kunnen doseren. Een mooie stijlvolle verpakking en handig dat je kan zien hoeveel product er nog in de flacon zit.

Qua kleurkeuze kan het wel even wennen zijn, aangezien de kleuren andere nummers hebben gekregen in de vernieuwde versie. Ze zijn namelijk overgegaan van nummers + naam naar andere nummers + letter. Voorheen had ik deze foundation in de kleur 10 Porcelain, nu heb ik een goede match met 120N (ook mijn kleur in de Care & Glow variant). Wellicht handig om te vermelden zodat je je er een beetje mee kan vergelijken :)

De dekking van deze foundation is wel echt medium tot full coverage, maar je hebt het eindresultaat toch nog zelf in de hand door er een beetje mee te spelen. Niet alleen in de hoeveelheid product die je gebruikt, maar ook door te wisselen van aanbrengtechniek. Zo krijg je met je vingertoppen het meest natuurlijke en een wat lichtere medium dekking, met een vochtig sponsje net even iets meer dekking en met een kwast kan je zeker een volledige dekking krijgen. Persoonlijk vind ik mijn vingers het meest prettig werken en dan een klein beetje na-blenden met een foundationkwast. De finish is wel echt satijnmat en afpoederen is daardoor ook niet echt nodig.

Of deze foundation echt voor ieder huidtype een goede match is – zoals in de belofte vermeld staat – durf ik niet helemaal te beamen. Een matte finish in combinatie met een longwearing foundation heeft namelijk wel een kleine kanttekening nodig als je hem op een drogere huid of iets rijpere huid met wat lijntjes en rimpeltjes mooi tot haar recht wil laten komen. Je moet dan namelijk regelmatig je huid exfoliëren zodat deze vrij is van velletjes en droge plekjes én vooraf je huid goed hydrateren en/of eventueel een extra hydraterende primer aanbrengen. Doe je dit niet dan zal deze foundation helaas wel iets de drogere plekjes en lijntjes accentueren. Iets om rekening mee te houden maar voor mij, met mijn drogere huid, geen dealbreaker want het blijft een enorm fijne foundation waar er maar weinig aan kunnen tippen als het op kleurkeuze, dekking, longlasting kwaliteiten en fijne draagbaarheid aankomt.

