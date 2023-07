Organic Shop softening body scrub Coffee & Sugar review

Dit is een heel fijne tip voor de koffieliefhebbers onder ons, want je zou deze pot zó leeglepelen ;) Niet doen hoor – want het is toch echt bedoeld voor je huid – maar de geur is heeeerlijk! Deze Organic Shop softening body scrub Coffee & Sugar ruikt naar een romige caramel frappuccino, maakt je huid heerlijk zacht en is ook nog eens de perfecte voorbereiding op een zonvakantie..

‘Lees ook: Skincare Q&A | Wat is skin cycling en wat zijn de voordelen voor je huid?’

Organic Shop

Organic Shop is een natuurlijk, vrolijk en betaalbaar verzorgingsmerk met producten die zijn geïnspireerd op de natuur. Alle producten bestaan voor minimaal 95% uit natuurlijke ingrediënten van plantaardige oorsprong zoals vers fruit, planten en groenten, plantaardige oliën, algen en andere werkstoffen uit de natuur met ieder hun eigen unieke huidverzorgende werking.

Goed om te weten: alle producten van dit merk zijn vegan, dierproefvrij, COSMOS en Ecocert gecertificeerd en vrij van synthetische geur- en kleurstoffen, (micro)plastics, conserveringsmiddelen, minerale oliën, parabenen en SLS en komen in verpakkingen van gerecycled plastic.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Organic Shop Coffee & Sugar softening body scrub is verkrijgbaar bij onder andere Kruidvat, Etos, Albert Heijn, Trekpleister en via Plein.nl met een adviesprijs van €5,49/250ml. Tipje: bij Etos is er nu een 1+1 gratis actie!

Review | Organic Shop body scrub Coffee & Sugar

Deze body scrub bevat onder andere suiker als scrubdeeltjes, voedende shea boter, verstevigende en verzorgende koffie-olie en reinigend houtskoolpoeder. En dat maakt een heel erg fijne combinatie voor je huid en met name voor de normale tot drogere huid.

Deze scrub werkt het meest prettig als je je huid nat maakt onder de douche, vervolgens een schepje product over je handen verdeelt en dit daarna zachtjes in gaat masseren met ronddraaiende bewegingen. Zo verwijder je dode huidcellen en losse velletjes, stimuleer je de doorbloeding en bevorder je de afvoer van afvalstoffen. De suikerdeeltjes zijn niet te grof en te hard waardoor deze scrub ook voor mensen met een gevoelige huid goed te gebruiken is, maar je kan hem ook met een beetje extra druk tijdens de massage aanbrengen als je van een stevigere scrubsessie houdt. Dit zorgt samen voor een gladdere, zachtere en stevigere huid met een verfijnde huidtextuur. Nóg een fijn voordeel: door regelmatig dode huidcellen te verwijderen kan je huid een mooie en egale sunkissed tint opbouwen die ook nog eens langer zal blijven als je weer terug bent van vakantie.

Als je de scrub hebt afgespoeld zal je merken dat je huid niet alleen een stuk zachter aanvoelt en een mooie frisse glow heeft gekregen, maar dat je na het droogdeppen ook een subtiel verzorgde en soepele huid hebt. De shea boter en koffie-olie laten namelijk een fijn verzorgend – niet plakkerig of vettig – laagje achter waardoor een bodylotion of bodybutter overbodig is geworden. En, vergeet vooral die heerlijke geur niet die na gebruik toch echt nog wel een tijdje op je huid achterblijft.. Love it!

Liefs,

Desirée

Volg mij op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, persoonlijke updates, behind the scenes en nog veel meer leuks ♥

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Organic Shop.