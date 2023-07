Of wij in waren voor een dubbelreview van de nieuwe Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 elektrische tandenborstel? Jazeker! Een goede mondverzorging vind ik namelijk behoorlijk belangrijk en daarnaast geeft een schoon en fris gebit ook nog eens meer zelfvertrouwen, dus een ultrafancy tandenborstel is hiervoor natuurlijk onmisbaar. En deze belooft maar liefst 20x effectiever te zijn dan een handtandenborstel.. In dit artikel lees je een uitgebreide review en onze ervaring met deze sonische tandenborstel.

‘Lees ook: Skintech | FOREO Ufo 2 review.’

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 review

Philip Sonicare bestaat alweer dertig jaar en de bewezen en veelgeprezen technologie is inmiddels niet meer weg te denken als het op tandenpoetsen aankomt. De nieuwe Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 gaat met alles weer net even een stapje verder en dat brengt enkele fijne eigenschappen met zich mee:

– deze sonische tandenborstel is 20 keer effectiever dan poetsen met een handtandenborstel

– het vermindert de symptomen van tandvleesontsteking tot 50 keer meer dan een handtandenborstel

– de SenseIQ-technologie in deze tandenborstel kan je zien als een vorm van Artificial Intelligence (AI) omdat ze poetsgedrag observeren en daarna met behulp van ingebouwde sensoren de druk real-time automatisch aanpassen naar wat je mond nodig heeft

– de specifieke driehoekige vorm van de borstelharen van de A3 Premium All-in-One opzetborstel kunnen tandplak en vlekken zelfs op moeilijk bereikbare plekken worden weggehaald, daarnaast zorgen de extra lange borstelharen ervoor dat het tandvlees extra goed gereinigd kan worden

– je kan de DiamondClean Prestige 9900 koppelen aan de Philips Sonicare app voor real-time aanwijzingen tijdens het tanden poetsen voor een nóg beter resultaat.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 is in Champagne of Donkerblauw verkrijgbaar voor een adviesverkoopprijs van €299,99 en wordt geleverd inclusief oplaadstation, oplaadkabel, één opzetborstel en een luxe travelcase. Tipje: via bol.com kost deze op dit moment €225,00.

Onze ervaring

Laat ik beginnen met de mooie looks van de Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900, want deze misstaat zeker niet in je badkamer! De subtiele iets-rozige Champagne en diepe Donkerblauwe kleuren gecombineerd met de zachte roségouden details, de mooie afwerking, het solide materiaal en de bijgeleverde travelcase/oplaadhoesjes zorgen echt voor een premium en luxe gevoel. Dat mag natuurlijk ook wel voor een elektrische tandenborstel in deze prijscategorie, maar je krijgt er dus ook wel wat moois mee in handen.

Mocht je nog geen ervaring hebben met de sonische technologie dan kan deze specifieke trilling wel even wennen zijn. Ik weet nog dat ik het aan het begin wat kriebelig en intens vond, maar inmiddels ben ik er al wat jaren aan gewend. Deze dynamische en vloeiende sonische trillingen maken microbelletjes die tot tússen de tanden kunnen reinigen tijdens het poetsen, en aangezien die plekjes samen zo’n 40% van je tandoppervlak maken is het fijn dat deze technologie dat wel mogelijk maakt.

Er verandert verder niets aan je poetstechniek, want je poetst gewoon nog met dezelfde handbewegingen als met een handtandenborstel, alleen dan met een opzetborstel die meer dan 62.000 keer per minuut beweegt. Dat is hetzelfde aantal bewegingen die je normaal gesproken met een handtandenborstel in een hele maand maakt en dat voel je.

De combinatie van deze Sonicare tandenborstel met de nieuwe A3 opzetborstel zorgt bij ons voor minder gevoelige tanden en nog minder bloedend tandvlees bij het poetsen, maar vooral voor een langdurig schoon en fris mondgevoel met gladde tanden waarbij het verschil tot laat gedurende de dag te voelen is. Wij sluiten ons dus zeker aan bij de vele andere positieve reviews die er te lezen zijn :)

Liefs,

Desirée

Volg mij op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, persoonlijke updates, behind the scenes en nog veel meer leuks ♥

Dit artikel bevat producten die beschikbaar zijn gesteld door een merk of bedrijf en een affiliate link.