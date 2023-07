Een tijdje geleden maakte ik op een evenement kennis met Sandra en Lieke van Pouch Cosmetics. Hun enthousiasme werkte heel aanstekelijk en maakte me direct nieuwsgierig naar hun product. Ze hebben namelijk een heel tof concept bedacht waarmee je in één make-uptasje overzichtelijk alles bij elkaar hebt voor een complete make-uplook; handig, mooi én fun! In dit artikel lees je er alles over, natuurlijk inclusief een look met de producten :)

Pouch Cosmetics

Pouch Cosmetics (All About the Base) is opgericht door Sandra Faassen en Lieke van de Haterd. Hun vriendschap van meer dan twintig jaar kwam ook op zakelijk vlak samen, waarbij Sandra’s kwaliteiten en ervaring als visagiste en haarstyliste en Lieke’s kennis in productontwikkeling van zelfzorg- en verzorgingsproducten een perfecte match waren. Want na lange tijd aan de ontwerptafel kwam hier Pouch Cosmetics uit; “het meest gemakkelijke, bruikbare en overzichtelijke make-uptasje wat je maar kunt vinden”.

Het concept? Een overzichtelijke oprolbare pouch waarin zeven musthaves zitten voor een complete make-uplook. Zo zit er een skin blur, concealer & highlighter, eyebrow pencil, mascara, lip & cheek pen, eyekhol pencil en een lip oil in. En omdat enkele producten een dubbele functie hebben en op meerdere manieren te gebruiken zijn kan je hier verschillende looks mee maken. Bovendien zijn alle kleuren op elkaar afgestemd in een koele (Cool Pink) of een warme (Warm Peach) variant.

Een set van het make-uptasje inclusief 7 fullsize make-upproducten kost €89,00. Mocht je een aanvulling nodig hebben dan zijn de producten ook los te koop met een prijs tussen de €15,00 en €18,00 per stuk. Fijn om te weten: de producten zijn vegan en made in Europe.

–> Klik hier voor de website van Pouch Cosmetics voor meer informatie, tips & tricks, how to filmpjes en natuurlijk de webwinkel om de producten aan te kunnen schaffen.

Pouch Cosmetics review

Ik mocht van Lieke en Sandra kennis maken met hun producten en kreeg de Cool Pink pouch mee naar huis. Bij de look hierboven voegde ik enkel een foundation toe. De pouch is een mooi zwart stoffen, wasbaar en oprolbaar make-up tasje met ruimte voor in totaal 9 producten, waarvan er 7 gevuld zijn met producten van het merk zelf:

Skin Blur

Je kan dit product een beetje als een primer en basis in één zien; het heeft een soft blur effect op de huid en verzorgt je huid met onder andere vitamine E, vitamine C en hyaluronzuur. Je hebt slechts een kleine hoeveelheid nodig, het trekt snel in en heeft een satin-to-soft-glow finish. Een optische verfijner die je op zichzelf kan gebruiken, maar ook als basis voor onder je favoriete foundation.

Highlighter & Concealer

Met dit product kan je zowel kringen als rode plekjes camoufleren, maar je kan hem ook als vloeibare highlighter gebruiken door een stipje product onder de wenkbrauw, in de binnenste ooghoek en op de jukbeenderen uit te werken. De dekking is licht en de finish mooi creamy zodat het er op de huid vooral ‘fris’ en natuurlijk uitziet. Ook in dit product zitten een aantal fijne ingrediënten, zoals niacinamide, peptiden en vitamine E.

Lip & Cheek Pen

Dit vind ik dus echt zo’n fun make-upproduct en na een aantal keer gebruik merk je al snel dat je er veel kanten mee op kan. Je kan hem licht aanbrengen voor een subtiele lip tint, maar ook opbouwen tot een behoorlijke eyecatcher van een lipstick. Daarnaast kan je hem ook als cream blush gebruiken om je wangen te voorzien van een frisse blos in een zachtroze tint. Ook fijn: er zit onder andere amandel- en chia olie, vitamine C en vitamine E in.

Eyebrow Pencil

Een mooi aangezette en geborstelde wenkbrauw kan enorm veel doen voor je uitstraling en ik vind het top dat er in deze set dan ook een wenkbrauwpotlood zit met aan de achterkant een spoolie-brush. Het potlood is zacht, is heel dun waardoor je precies kan werken en heeft een mooie koele ondertoon waardoor hij goed matcht met mijn huid- en haarkleur.

Eyekohl Pencil

Dit oogpotlood is heerlijk creamy waardoor hij zonder moeite kleur afgeeft en fijn uit te werken is, zowel op de waterlijn als een eyeliner. En je kan het oogpotlood met het sponsje aan de achterkant heel mooi blenden voor een zachter effect of een smokey eye. De kleur van dit kohlpotlood ligt een beetje tussen taupebruin en aubergine in. Dit is echt heel erg mooi bij een koele ondertoon en staat minder hard dan een zwart oogpotlood. Het is mijn persoonlijke favoriet uit het tasje geworden vanwege de fijne textuur, kwaliteit, veelzijdigheid en de mooie kleur!

Mascara

Natuurlijk mag een mascara niet ontbreken in een basis-make-up-set. Deze mascara bevat arganolie om de wimpers te verzorgen terwijl ze tegelijkertijd worden voorzien van een intense kleur. Het kunststof borsteltje brengt de mascara klontervrij aan en je kan er zelfs de kleinste haartjes goed bij meepakken, is goed op te bouwen zonder spinnenpootjeseffect en blijft gedurende de dag mooi zitten. Een flinke huil- of regenbui overleeft hij niet, maar hij blijft wel de hele dag mooi op z’n plek zonder te ‘stempelen’ op de huid onder of boven de ogen.

Lip Oil

Laat je niet afschrikken door de heftige neonroze kleur in de verpakking, want eenmaal op de lippen aangebracht blijft hier een subtiele frisse roze tint van over. De textuur is voedend – er zit onder andere jojoba-, argan- en avocado olie in – en de finish lekker glossy, maar gelukkig wel zonder al te plakkerig te zijn. Ik gebruikte hem in de look óver een laagje van de Lip & Cheek Pen.

Ik vind het vooral heel erg leuk dat dit concept een mooi totaalplaatje is, je uitnodigt met make-up ‘te spelen’ en het echt iets nieuws op de markt is. Hoe enorm handig is deze set? Niet alleen voor thuis, maar ook om met je mee te nemen met weekendjes weg en op vakantie. Alles werkt eenvoudig met je vingers waardoor je geen kwasten nodig hebt, in ieder product zitten fijne huidverzorgende ingrediënten (de skincarejunkie in mij wordt hier enthousiast van), er zijn nog twee lege vakjes over voor bijvoorbeeld je foundation en je favoriete lipstick en je bent good to go met één handzaam pakketje. En omdat je de producten mooi op kan bouwen qua kleurintensiteit kan je er mee uit te voeten voor zowel een natuurlijke en lichte day look tot een feestelijke glamour look.

Dit artikel bevat product(en) die beschikbaar zijn gesteld door een merk of bedrijf.