q+a bodycare review

In de afgelopen maanden kwamen er al hier en daar producten van Q+A voorbij op de website, zoals in dit artikel over peptiden en in dit almost empties-lijstje, en het merk begint steeds bekender te worden. Helemaal fijn dat er nu dus ook bodycare Q+A bodycare aan het assortiment is toegevoegd met een aantal heel interessante en doeltreffende producten met héérlijke geuren!

Q+A bodycare

‘Q and A’ staat voor questions en answers en dat is dan ook precies waar dit Britse merk voor staat: verzorgingsproducten aanbieden die aansluiten bij de vraag en wens van de klant. Alle producten bestaan voor 98% uit natuurlijke ingrediënten, zijn cruelty-free en bijna allemaal vegan. Mocht je huidverzorging ook zo lastig en overweldigend vinden, dan maakt dit merk het je een heel stuk eenvoudiger door bijvoorbeeld een handige Q+A wijzer aan te bieden die je op weg helpt. Daarnaast heeft ieder product op de achterkant een duidelijke checklist staan waardoor je direct kan zien voor welk huidtype het geschikt is, wat de voordelen zijn en hoe je het moet gebruiken.

De insteek van de Q+A bodycare producten is de gedachte dat als actieve ingrediënten ons helpen aan een mooiere gezichtshuid, waarom worden deze ingrediënten dan niet ook gebruikt in producten voor onze lichaamshuid? En daarom zie je in deze lijn producten met skincare-like-ingredients, om dus ook ons lichaam te kunnen helpen met actieve ingrediënten in huidvriendelijke formules.

Prijs en verkrijgbaarheid

De producten van Q+A zijn in Nederland verkrijgbaar via Holland & Barrett. Het bodycare assortiment bestaat op dit moment uit de volgende producten:

– Q+A Hyaluronic Acid Body Wash €10,99/250ml

– Q+A Hyaluronic Acid Post Shower Moisturiser €13,99/250ml

– Q+A Ceramide Body Lotion €13,00/250ml

– Q+A Salisilyc Acid Body Wash €10,99/250ml

– Q+A Salicilyc Acid Smoothing Lotion €13,99/250ml

– Q+A AHA Exfoliator Body Scrub €10,99/250ml

– Q+A Vitamin A.C.E. Cleansing Shower Oil €12,99/250ml

– Q+A Vitamin C Body Cream €13,99/250ml.

Review

Q+A AHA Exfoliator body scrub

Deze scrub voor onder de douche bevat onder andere maïspoeder, melkzuur (AHA), zonnebloemolie, glycolzuur (AHA), jojoba olie, druivenpitolie en duindoornolie, heeft een romige substantie met niet al te grove korrel en een zomerse kokosgeur met een ondertoon van warme vanille. Deze scrub hoeft het dus niet alleen te hebben van de heel milde korrel die erin zit, maar wordt hierbij geassisteerd door de AHA-zuren die eraan toegevoegd zijn. Dit verwijdert dode huidcellen en zorgt voor een heerlijk zachte huid. Bij regelmatig gebruik kan dit ook keratosis pilaris (rode en/of harde kleine bultjes op bijvoorbeeld bovenbenen en bovenarmen), strawberry legs en onzuiverheden op de rug (backne) verminderen. Door de toegevoegde verzorgende oliën voelt je huid na gebruik lekker zacht en soepel aan.

Q+A Vitamin A.C.E. cleansing shower oil

Deze douche olie bevat onder andere duindoornolie, granaatappelolie, vitamine E, cranberry-, algen- en acerolabes-extract, jojoba olie en vitamine C, heeft een volle olietextuur en een fruitige mango geur. Je brengt deze olie aan op de vochtige huid totdat hij wegsmelt en een soort milky-achtige textuur krijgt en daarna spoel je je huid af. Het reinigt de huid op een heel zachte manier en is echt een aanrader voor de drogere en doffere huidjes. Tip: de olie werkt ook heel fijn als scheerolie voor de benen!

Q+A Hyaluronic Acid wet skin moisturiser

Deze ‘bodylotion voor onder de douche’ bevat onder andere mosterdzaadolie, hazelnootolie, hyaluronzuur en kamperfoelie-extract, heeft de textuur van een luchtige bodylotion en de geur van frisse appeltjes en avocado’s. Dit product zorgde hier voor een klein beetje kortsluiting, maar na enkele keren gebruik merk je de voordelen ervan en ben je om. Je brengt deze bodylotion namelijk onder de douche aan op je huid wanneer deze nog vochtig is van het douchen. Zo heb je 1. niet veel product nodig omdat het zich vermengt met het vocht op je huid en 2. trekt het product heel snel in en sluis je er heel wat extra vocht mee in je huid. Naderhand kan je je huid eventueel nog een beetje droogdeppen en heb je geen afzonderlijke bodylotion of body butter meer nodig en heeft je huid ook geen plakkerig of vettig laagje. Integendeel, het voelt juist heel zacht, glad en soepel aan. Tip: deze doet het ook heel erg goed als after sun product na een dagje met veel zon om de huid af te koelen, te verfrissen en diep te hydrateren.

Q+A Ceramide body lotion

Deze bodylotion bevat onder andere ceramiden, ananasextract, squalaan, jojoba olie, druivenpitolie en kokosextract, heeft een wat volle textuur en een heerlijke geur van zoete amandelolie gecombineerd met pistache die me iets doet denken aan dit parfum. Yum! Je masseert deze in op de droge huid en laat hem vervolgens even intrekken voordat je je aankleedt. Als je rijkelijk hebt gesmeerd kan deze bodylotion een heel iets verzorgend laagje op de huid achterlaten, maar het zorgt dan ook voor een diepe voeding en verzachting van de huid en versterkt de huidbarrière. Dit product is wat mij betreft echt een aanrader voor diegenen met een normale tot (zeer) droge huid en als bonus blijft de heerlijke geur ook nog eens lang achter op de huid :)

