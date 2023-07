De fijnste zonbescherming is die, die jij écht fijn vindt om te gebruiken.. Want alleen dan zal je hem vaak genoeg opnieuw gaan gebruiken om je huid echt goed tegen de zon te kunnen beschermen. Zoek er dus eentje met een fijne textuur, minimaal SPF30 en een prettige geur die goed combineert met jouw huid en genieten maar van die zomer! Mocht je nog op zoek zijn naar een fijne zonbescherming, dan heb ik vandaag weer een tip voor je: de Seventy-one Percent Dry Sun Oil met SPF30 die zowel voor je lichaam, gezicht als haren te gebruiken is.

“Expert in Clean SPF.”

De wereld bestaat voor 70& uit water. Ons lichaam bestaat voor 70% uit water. 1% van de winst wordt afgedragen aan een non-profit organisatie. “We are all Seventy-one Percent.”

Het merk Seventy-one Percent komt uit Frankrijk en is in 2009 ontwikkeld door twee surfvrienden waarbij de liefde voor de zon en de oceaan centraal staat. Dit merk is hun antwoord op de zoektocht naar een goede zonbescherming zonder schade toe te brengen aan de wereld. Het is een clean beauty merk waarbij positiviteit en plezier bovenaan staat en ook een zonbescherming moet daarbij aansluiten. Zo zijn de producten easy to use, zijn ze veilig voor oceaan en koraal, 100% waterresistent en zijn ze vrij van ingrediënten als nano-deeltjes, parabenen, siliconen, sulfaten, ‘harde’ alcoholen en (micro)plastics.

Seventy-one Percent Dry Sun Oil SPF30

Dit product met hoge zonbeschermingsfactor beschermt tegen UVA en UVB, is makkelijk smeerbaar en onzichtbaar op de huid. Bovendien kan je hiermee met één product zowel je gezicht, je gezicht en je haren de bescherming bieden die het nodig heeft. Goed om te weten: dit product is vegan en komt in een verpakking die bestaat voor 55% uit gerecycled plastic en is 100% recyclebaar.

Ingrediënten

In deze zonbescherming zit onder andere kokosextract, organic filters, jojoba olie, zonnebloemolie, vitamine E en squalaan wat een mooie combinatie van antioxidanten, huidverzachting, zonbescherming en hydratatie maakt.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Seventy-one Percent Dry Sun Oil is voor €29,99/100ml onder andere bij Holland & Barrett verkrijgbaar.

Review

Laat ik deze review met een kleine kanttekening beginnen want ik denk wel dat je een drogere huid moet hebben en/of van een meer glowy finish moet houden, wil je over dit product net zo enthousiast kunnen worden als ik :)

Niet alleen komt deze zonbescherming in een tube met een praktische inhoud van 100ml waardoor hij eenvoudig in iedere tas past en zelfs in de handbagage mee mag als je op reis gaat, ook heeft hij een handige spraydop waardoor je het product goed kan doseren én kan je hem dus op meerdere manieren gebruiken; voor je lichaam, je gezicht en zelfs voor in je haren. Je moet deze Seventy-one Percent Dry Sun Oil goed schudden voor gebruik, waarna je de droge olie (dus niet plakkerig of vettig na het aanbrengen!) heel goed uit kan smeren over de huid zonder dat het een witte waas, strepen of vlekken achterlaat op je huid. Doordat het een olie is krijg je huid er een heel erg mooie fluwelen glow van en dat is echt heel erg mooi op de ontblote delen als je bijvoorbeeld een jurkje aanhebt en laat ook je gezicht mooi en fris stralen; het lijkt een soort verzachtend blurr-effect te geven waardoor de huid er mooier uitziet.

Ik gebruik dit product ook voor mijn haren, maar hou er rekening mee dat het hier wel iets ‘vettig’ is en je het dus het beste kan gebruiken bij een staart of knot omdat anders de losse haren er iets sliertig bij kunnen gaan hangen. Lekkere surfgirl vibes, maar misschien niet helemaal de look waar iedereen blij van wordt.. Maar om piekhaartjes tegen te gaan en je hoofdhuid en (gekleurde) haar tegen de zon te beschermen vind ik het bij een knot bij een dagje zwemmen wel heel erg fijn en het laat zich aan het eind van de dag zonder moeite uitwassen.

Alsof de fijne en schone ingrediënten, de fluwelen textuur en de mooie glow nog niet genoeg zijn.. Deze zonnebrandolie heeft echt een bizar lekkere geur waarin zomerse en romige geurnoten zich versmelten met tiaré- en jasmijnbloesem. Love it!

