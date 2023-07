Ik zit in een high-end foundation fase, juist omdat deze foundations vaak net even een stapje verder gaan qua technologie, ingrediënten en kwaliteit én omdat ik simpelweg nieuwsgierig ben of ze het waard zijn. Zo kwam ik de Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting foundation tegen en de omschrijving komt over als de perfecte foundation voor wanneer je een drogere huid hebt met lijntjes en rimpeltjes. Je leest er alles over in deze review!

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting foundation

De belofte

“Een lichte formule met medium tot hoge opbouwbare dekking, samengesteld op basis van de ‘Light-Adjusting Technology. Deze richt zich op de 3 oorzaken van een doffe huidskleur; fijne lijntjes en rimpels, oneffen teint en uitdroging. Deze foundation bevat een combinatie van transparante parelmoerdeeltjes, stralende microkristallen en geavanceerde optical filtering, waardoor het zich perfect schikt naar de lichtstralen van buitenaf. En dankzij de exclusieve samenstelling van humectants met vochtinbrengende eigenschappen voelt je huid 24 uur lang aangenaam en gehydrateerd aan.”

Ingrediënten

Deze foundation is op basis van water, siliconen en kleurpigmenten waaraan verder onder andere glycerine, vitamine E, mandarijnschilextract, extract van tijm en beukenknoppen, gehydrolyseerde proteïne en een SPF30 aan toe is gevoegd. Fijn om te weten: deze foundation is parfumvrij.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting foundation is verkrijgbaar in 30 tinten, heeft een adviesprijs van €61,00/30ml en is onder andere verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas, ICI Paris XL, bol.com, Lookfantastic en Parfumswinkel. Het loont echt om even rond te kijken, want soms zijn er mooie acties te vinden met kortingen tussen de 20 tot 30%.

Review

De flacon is van transparant glas en heeft een draaidop met ingebouwde pomp; een kwart opzij draaien zorgt ervoor dat je het pompje in kan drukken en de foundation kan doseren en terugdraaien zet het pompsysteem weer op slot. De foundation heeft een wat dunnere textuur (schudden voor gebruik!), is praktisch geurloos, voelt aan op de huid zoals een vochtinbrengend serum en glijdt zonder moeite over de huid tijdens het aanbrengen. Dit maakt deze foundation – mits je de juiste tint te pakken hebt natuurlijk – behoorlijk foolproof omdat het zich zonder moeite versmelt met je huid.

Vaak hebben foundations met een dunnere textuur en een serum-like huidgevoel een wat lichtere dekking, maar de belofte vanaf de website van het merk wordt waargemaakt: deze foundation heeft een medium tot full coverage dekking die zonder moeite op te bouwen is in meerdere laagjes tot het effect en de dekking die je zelf het mooiste vindt. Ik draag de kleur 140 Porcelain die qua kleur perfect matcht en een goede neutrale ondertoon heeft zonder te koel/roze of te warm/oranje te zijn.

Als ik kijk naar het resultaat vind ik het echt behoorlijk indrukwekkend. Het is duidelijk dat de foundation roodheid, plekjes en kringen goed dekt en egaliseert, maar dan zonder dat het er als een kaal canvas of cakey geheel uitziet. Integendeel, het resultaat oogt juist heel natuurlijk en op de ‘na foto’ is het eigenlijk amper zichtbaar dat ik foundation draag. De finish is fris, glowy en zelfs iets dewy te noemen, alsof ik net hydraterende skincare hebt aangebracht in plaats van een dekkende foundation. En ondanks de stralende finish en zachte textuur blijft deze foundation mooi op z’n plek, trekt hij niet in lijntjes en rimpeltjes en blijft ze de hele dag door prettig aanvoelen. Oehh.. dit is zéker een aanrader om eens uit te proberen als je een drogere huid met (eerste) lijntjes en rimpels hebt én houdt van een glowy/dewy look!

Liefs,

Desirée

