Home | Beach house vibes met de nieuwe Søstrene Grene collectie

Ondanks dat het echte zomerweer zichzelf wat schuil houdt deze weken, betekent dat niet dat we niet volop van deze periode kunnen genieten of ons huis en tuin een kleine make-over kunnen geven naar een zomerse beach house. De nieuwe Søstrene Grene zomercollectie is hier perfect voor en bevat veel items waar ik enorm enthousiast over kan worden. In dit artikel zie je heerlijk veel sfeerbeelden van de nieuwste producten van dit zeer betaalbare Deense lifestyle merk, leuk om inspiratie op te doen!

Søstrene Grene lente/zomer collectie 2023

“Sunny times call for visits to the summer cottage; renew the home décor, or bring the special, relaxing atmosphere to your home all year round. On Thursday 20 April, Søstrene Grene launches a selection of finds which can bring serenity to the home décor. Find items in a blue, white, and sandy colour scheme which lead the thoughts to the beach and discover pillows, cushions, and lovely tableware which invite for cosy spring and summer moments with your loved ones.”

We zien in deze collectie heel erg veel Scandinavische invloeden, kleuren en prints; natuurlijke invloeden, een zacht beige en zandkleurig kleurenpalet, veel wit, licht hout, blauwtinten, organische vormen en veel inspiratie vanuit de zee zoals de schalen en plateaus in schelpvormen. En hoe leuk is het idee om een touwslinger te maken vol met kleine flesjes waar je bloemen in kan steken: daar vrolijk je iedere serre, balkon of tuin mee op!

Deze nieuwe Søstrene Grene summer cottage atmosphere collectie 2023 is nu online en in de winkels verkrijgbaar. Je kan hiervoor terecht bij de Søstrene Grene winkels in Nederland die je kan vinden in Arnhem, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Tilburg, Den Bosch, Enschede, Nijmegen, Rotterdam, Zwolle en Utrecht.

–> Klik hier voor de Søstrene Grene webwinkel. Extra tip: op de website staan ook veel leuke DIY-projecten en recepten, leuk voor jezelf maar ook om samen met je kinderen te doen deze zomervakantie!

Liefs,

Desirée

