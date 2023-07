Voor deze zomer lanceert Treaclemoon twee limited edition Shower & Bath Gels in de geuren Calming Sea Salt Secrets en Tropical Summer. Niet alleen heerlijk om te ruiken en fun om te zien, maar ze zijn ook nog eens fijn betaalbaar, ‘gewoon’ bij de drogisterij te koop en zorgen op meerdere manieren voor beauty met een goed gevoel. Ik vertel je er graag alles over!

‘Lees ook: About the brand | Alles over de body scrubs van Organic Shop.’

Treaclemoon Tropical Summer shower & bath gel

“The girl thought her happiest moments had been lived in flip flops..” Dit is echt een zomerse geur met 100% natuurlijke, tropische extracten van onder andere papaya, kokosnoot en ananas en is een instant mood booster. Alsof je met een cocktail in de hand op een wit strand ligt en perfect om jezelf mee op te peppen onder de douche of in bad.

Treaclemoon Calming Sea Salt Secrets shower & bath gel

“She sat quietly under the palms listening to the song of the ocean..” Waar de één echt een explosie aan geur geeft, is dit meer een rustgevende geur met een niet-standaard ocean-like parfum. Het doet wat ziltig aan – zoals herkenbaar van een dagje aan zee – in combinatie met een iets romige kokosgeur. Perfect om mee af te koelen aan het einde van een warme en zonnige zomerdag.

Natuurlijk zijn de geuren heerlijk en de flacons en de kleuren van de inhoud vrolijk om te zien, maar misschien nog wel mooier is dat deze producten helemaal vegan en cruelty-free zijn, geen microplastics bevatten en dat de flacons gemaakt zijn van 100% gerecycled ocean bound plastic.

–> Deze limited edition shower & bath gels van Treaclemoon zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Kruidvat en Trekplesiter, zolang de voorraad strekt, voor €6,49/500ml.

Liefs,

Desirée

Volg mij op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, persoonlijke updates, behind the scenes en nog veel meer leuks ♥

Dit artikel bevat product(en) die beschikbaar zijn gesteld door een merk of bedrijf.