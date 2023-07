Geldzaken | 4x de voordelen van een Sim Only abonnement

Er zijn veel manieren om geld te besparen, waarbij misschien wel de meest eenvoudige is om je abonnementen na te lopen. Vaak heb je ongemerkt producten of diensten lopen waarvan je niet eens gebruik maakt (stopzetten dus!) of kan je een abonnement aanpassen zodat je niet meer betaalt dan waar je gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld aan de overstap van een vast telefoonabonnement naar een sim only abonnement, waarover je in dit artikel nog meer voordelen leest.

De voordelen van een Sim Only abonnement

1. Geld besparen door lagere maandlasten. Je betaalt namelijk alleen voor wat je daadwerkelijk aan MB’s, GB’s, belminuten en/of SMS verbruikt. Geen dure maandelijkse afbetaling van een telefoon of verzekering erbij in wat vaak behoorlijk aantikt. Je kan bij veel providers kiezen voor een looptijd van 12 of 24 maanden, zoals bij een sim only abonnement van Ben, waarbij de keuze voor een abonnement van 24 maanden nóg voordeliger uitpakt. Wil je nergens aan vast zitten dan is er ook nog de keuze voor een maandelijks opzegbaar abonnement, maar dat is wel net iets duurder. Het verschil tussen een abonnement met telefoon en een sim only is gemakkelijk meerdere tientjes per maand, dus dat tikt behoorlijk aan zo door het jaar heen!

2. Je bent duurzaam bezig doordat je niet ieder jaar of iedere twee jaar met de trends meeloopt door de nieuwste en meest trendy smartphone te kopen. Vaak gaan ze én veel langer mee waardoor een nieuwe telefoon simpelweg niet nodig is, zijn er ook goedkopere telefoons te vinden dan de nieuwste flagship modellen die qua specificaties helemaal niet veel onder doen en kan je er heel bewust voor kiezen om een tweedehands of refurbished telefoon te kopen om te gebruiken met je sim only abonnement.

3. Je krijgt geen BKR registratie als je kiest voor een sim only abonnement. Een nieuwe telefoon in combinatie met abonnement komt al snel boven de €250,- aan telefoonkosten uit, waardoor je een BKR-registratie krijgt omdat dit wordt gezien als het afsluiten van een lening met maandelijkse aflossing. Dit kan voor bepaalde zaken zeker nadelige gevolgen hebben. Zo kan bijvoorbeeld je maximale hypotheek lager uitvallen waardoor je hierdoor wellicht nét je droomhuis misloopt..

4. Je hebt meer vrijheid en flexibiliteit, omdat je vaak maandelijks je abonnement aan kan passen. Wellicht heb je aan het begin van je abonnement een beetje gegokt en kom je er na een aantal maanden achter dat je toch wat meer of minder belt of gebruik maakt van internet dan je vooraf dacht. Dan kan je heel eenvoudig je abonnement naar boven of beneden bijstellen. Extra tip: zeker handig om te doen wanneer je al snel merkt dat je vaker boven je bundel uitkomt, want je betaalt meer voor extra verbruik buiten je bundel dan wanneer je je bundel naar boven hebt bijgesteld.

