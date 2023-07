Als het op huidverzorging aankomt zijn er een heleboel trends, veelbelovende key ingredients en benamingen die komen en gaan, waarbij soms toch echt niet in één oogopslag duidelijk is wat ermee wordt bedoeld. Zo ook met ‘skin cycling’. Wat is skin cycling, wat zijn de voordelen ervan en voor wie is het geschikt? In dit artikel alle informatie, tips & tricks en how to!

Wat is skin cycling?

Kortgezegd betekent het dat je per avondroutine maar één ‘actief’ ingrediënt gebruikt en deze door de week heen met elkaar afwisselt. Zo hoef je je nooit af te vragen op welke volgorde bepaalde ingrediënten aangebracht moeten worden en of je bepaalde ingrediënten met elkaar mag of kan combineren. Want hoe mooi en effectief bepaalde ingrediënten dan ook voor je huid kunnen zijn, je kan ze niet allemaal zomaar over/na elkaar aanbrengen omdat bepaalde combinaties flink wat huidirritatie op kunnen leveren en dan dus juist een tegenovergesteld effect zullen hebben dan waar je op hoopte.

Skin cycling zorgt er dus voor dat je specifieke ingrediënten in je huidroutine toe kan voegen en met elkaar kan afwisselen, maar dan op een veilige manier om huidirritatie te voorkomen waarbij je ook in ieder geval één à twee avonden als ‘hersteldagen’ inzet waarbij je die avond dus géén van deze producten gebruikt.

Over welke actieve ingrediënten heb je het dan? Wanneer het om skin cycling gaat worden hier echt de actieve ingrediënten en bestanddelen voor effectieve huidverbetering mee bedoeld:

– retinol en retinol-achtigen

– exfolianten en peelings, zoals lotions met AHA en/of BHA (zuren).

Ben je iets meer ‘gevorderd’ dan kan je aan dit rijtje andere voor jouw huid gewenste actieve ingrediënten toevoegen zoals niacinamide, alpha arbutine en dergelijke. Maar je kan skin cycling ook gebruiken om na verloop van tijd steeds een stapje hoger te gaan in percentage werkzame stof in zowel retinolproducten of exfolianten, met dus een zo klein mogelijke kans op huidirritatie.

Op de avonden dat je aan skin cycling doet, ziet je skincare routine er dus als volgt uit:

1. Je huid reinigen

2. Eventueel een basis hyaluronzuur serum

3. Je active naar keuze

4. Een voedende moisturizer, crème of balsem.

Wanneer zie je resultaat?

Je huid heeft gemiddeld vier weken nodig om te wennen aan een nieuwe huidverzorgingsroutine en dus ook aan nieuwe actieve ingrediënten. Het is dus aan te raden om vooraf goed uit te zoeken welke basisproducten + welke actives je wil gaan gebruiken en om hier dan heel consequent mee aan de slag te gaan. Vaak merk je na één tot twee weken al de eerste verschillen en zijn de grotere resultaten na een maandje zichtbaar. Trust the process! Misschien wel één van de mooiste voordelen is dat skin cycling je helpt bij het opbouwen van een mooie en consistente skincare routine.

Persoonlijke ervaring

Als ik voor mijzelf spreek, dan merk ik dat skin cycling voor mij een positief effect op mijn huid heeft. En dat komt voornamelijk door de combinatie van de volgende factoren:

1. Het geeft me rust en overzicht in mijn skincare routine. Vanwege mijn werk én vanwege mijn persoonlijke interesse heb ik heel erg veel verzorgingsproducten in huis staan om uit te proberen. Maar dit zorgde voornamelijk voor een overvol badkamerschap en een onoverzichtelijk geheel in wat ik nu wel of niet met elkaar in één routine (na/over elkaar) kan gebruiken en of ik bepaalde producten beter in de ochtend of avond kon gebruiken. En die onrust was ook wel wat aan mijn huid te merken omdat deze gevoeliger aanvoelde, meer roodheid en onzuiverheden liet zien en reactief werd bij aanrakingen etc.

2. Het zorgde voor een sterkere huidbarrière. Ondanks al mijn kennis op het gebied van beautyproducten en ingrediënten wint mijn enthousiasme om iets uit te proberen nog wel eens. Met wat trial & error kom je er dan dus ook achter dat bepaalde actives beter niet met elkaar gecombineerd kunnen worden (na/over elkaar) en daar wordt je huidbarrière niet vrolijk van. Na enkele weken terug naar de basis met skinimalism en daarna langzaam maar zeker een goede skin cycling routine toe te voegen, merkte ik een enorme vooruitgang in mijn huid én dat mijn huidbarrière sterker begon te worden met minder vlekjes, minder roodheid, minder fijne- en droogtelijntjes, een plump huidgevoel en een mooie glow als resultaat :)

