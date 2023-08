Natuurlijk is het echt niet nodig om aan een skincare routine van tig stappen te beginnen, maar er zijn wél een aantal dingen die je kan doen om je huid blij(er) te maken als het op huidverzorging en huidverbetering aankomt. Laat ik vandaag maar eens beginnen met een aantal skincare don’ts, waarvan ik zeker weet dat punt één iets is waar veel van ons schuldig aan zijn..

‘Lees ook: Mijn skincare routine | Holy grail ingrediënten & stappenplan.’

5 skincare don’ts | Tips voor een mooiere huid

1. Blijf van je huid af

Zeker wanneer je hier op gaat letten, zal je merken dat je door de dag heen echt heel erg vaak aan je huid zit. Een kriebeltje hier, een neuswrijf daar, je hand onder je kin of je wang in je hand tijdens het lezen of televisie kijken.. Niet alleen is al die extra wrijving en druk door de dag heen teveel voor je huid, maar denk vooral eens aan de bacteriën die aanwezig zijn op je handen van het aanraken van allerlei dagelijkse objecten zoals meubels, deurklinken, geld, schoenveters en dergelijke. Al deze vuildeeltjes breng je zo telkens over op je gezicht. Zeker wanneer je een gevoelige huid hebt of er aanleg voor hebt, kan dit bijdragen aan onzuiverheden en huidirritatie. Probeer er maar eens op te letten en je zal jezelf er gedurende de dag behoorlijk vaak op betrappen hoe vaak je aan je gezicht zit terwijl het niet ‘nodig’ is. (Want natuurlijk is het heel normaal om een kriebeltje weg te wrijven of je neus aan te raken wanneer je niest ;)

Aanvullend op dit punt: probeer ook zeker niet aan je huid te pulken wanneer je last hebt van een puistje, schaafje of velletjes. Niet alleen vanwege de bacteriën en vuildeeltjes die je met je vingers op je huid overdraagt, maar ook omdat er vaak door het uitknijpen en pulken langdurige huidbeschadigingen en wondjes ontstaan die zich kunnen ontwikkelen in pigmentvlekjes en/of littekens.

2. Reinig je huid

Ook al gebruik je gedurende de dag geen make-up of denk je aan het eind van de dag nog best een schoon gezicht te hebben, probeer er een routine in te krijgen dat je twee keer per dag je huid reinigt met een milde reiniger. Zo zal je zien dat je op een ‘no make-up day’ aan het eind van de dag toch echt nog een viezig watje overhoudt als je er met een goede micellaire lotion overheen gaat door alles wat je huid gedurende de dag opvangt aan vuildeeltjes in je huid en het aanraken van je huid, maar het is ook nodig om bijvoorbeeld de zonbescherming van je gezicht af te wassen. Gebruik het liefst geen schuimende reinigers omdat deze vaak sulfaten bevatten die te ‘hard’ voor je gezicht zijn en de huidbalans verstoren, maar met een reinigingsolie of -balsem en een goede micellaire lotion kom je echt een heel eind wanneer het op reinigen aankomt.

Ook bij dit punt weer een aanvulling: probeer van de reinigingsdoekjes af te blijven. Niet alleen is al dit een wegwerpproduct en daarmee niet zo lief voor het milieu, ook zal je hiermee je gezicht niet voldoende kunnen reinigen en ben je na een paar keer vegen vuil, bacteriën en make-up steeds wat heen en weer aan het verspreiden in plaats van echt van je gezicht te verwijderen..

3. Gebruik een SPF

Iedere dag, ook wanneer de zon niet schijnt. Een goede zonbescherming beschermt je huid tegen de schadelijke effecten van UV stralen, tegen vroegtijdige huidveroudering wat zich laat uit in de vorm van lijntjes, rimpeltjes en pigmentvlekken en het maakt de huid droger en minder elastisch en verhoogt het risico op huidkanker. Een goede zonbescherming met minimaal SPF 30 is dus een daily musthave in je ochtendroutine.

4. Je huid overbehandelen

Is het niet met teveel verschillende huidbehandelingen buiten de door te kort op elkaar, dan wel met teveel producten met hoge percentages actieve bestanddelen. Ook al lijkt het alsof je dan ‘alles volgens het boekje doet voor een zo mooi mogelijke huid’, je doet hiermee je huid meer kwaad dan goed omdat het de huidbarrière aantast. Dit zal je gaan merken in een roodheid, een reactieve huid met vlekken en onzuiverheden en bijvoorbeeld juist het ontstaan van pigmentvlekjes of andere zichtbare oneffenheden. Hou tussen professionele huidbehandelingen een goede rustperiode en luister naar het advies van je huidtherapeut en gebruik thuis niet teveel actieve ingrediënten of producten in één routine, zoals het combineren van fruitzuren (AHA/BHA) en retinol. Je zou hiermee kunnen starten door even een stapje terug te kunnen doen met skinimalism en dan langzaam over te gaan in een routine met skin cycling om zo je huidbarrière te versterken en op een verstandige en slimme manier te werken aan huidverbetering.

5. Vergeet je hals en decolleté niet

Neem met het reinigen van je huid en je huidverzorging ook je hals en je decolleté mee. Vaak reinig en smeer je tot aan je kin, maar vergeet je hals en decolleté niet ook een beetje liefde mee te geven iedere dag. Zodat je niet wanneer je nog iets ouder bent met een fris en glowy gezichtje zit, maar met een gerimpelde huid op je hals en decolleté met (pigment)vlekjes hier en daar. Kijk maar eens om je heen – zeker in de zomermaanden wanneer we elkaar minder bedekt zien – en je begrijpt gelijk waar ik het over heb. Als je dan toch eenmaal bezig bent met je avondroutine is het meenemen van deze lichaamsdelen een kleine moeite, maar je zal jezelf er over tien of twintig jaar heel dankbaar voor zijn ;)

Liefs,

Desirée

Volg mij op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, persoonlijke updates, behind the scenes en nog veel meer leuks ♥