Heb je ook last van pluizig haar dat je onmogelijk in bedwang kan houden? Geen zorgen, je bent niet de enige, zeker met het wisselende weer van deze weken.. Deze pluizige haartjes kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden, hitte of gebrek aan hydratatie. Gelukkig kan je zelf het één en ander doen om pluizig haar te verminderen. In dit artikel lees je meer over de definitie van pluizig haar, hoe dit ontstaat, vijf haarverzorgingstips en lees je een fijne producttip die hierbij kan helpen: de Hydrate collectie van Authentic Beauty Concept (ABC).

Hair SOS | Hulp bij pluizig haar

Wat kan je doen tegen pluizig haar?

Pluizig haar is vaak droog of beschadigd haar. Het wordt gekenmerkt door losse, opstaande haren die niet glad en strak langs de hoofdhuid liggen. Dit ontstaat wanneer de buitenste laag van je haar, de haarschubben, beschadigd raken. Deze beschadiging kan leiden tot vochtverlies, waardoor je haar droog wordt en sneller gaat pluizen. Hierdoor ziet je haar er dof, ruw en ongecontroleerd uit. Pluizend haar kan zowel bij krullend als bij steil haar voorkomen.

Hoe ontstaat pluizig haar?

Pluizig haar kan het gevolg zijn van diverse factoren, maar vaak heeft het te maken met een gebrek aan hydratatie. Dat ontstaat door verschillende redenen, zoals bij blootstelling aan de hitte van stylingtools zoals een föhn of stijltang. Zeker wanneer je hierbij de temperatuur te hoog zet en geen hittebeschermer gebruikt kan dit schade aan je haar veroorzaken wat zich onder andere uit in pluizend haar. Ook het gebruik van uitdrogende haarproducten met ‘agressieve’ ingrediënten kan de haarschubben beschadigen wat leidt tot pluizen. Daarnaast kan het weer – zoals een lage luchtvochtigheid of juist een hoge luchtvochtigheid – invloed hebben op de pluizigheid van je haren.

Haarverzorgingstips bij pluizend haar

Er zijn verschillende makkelijke tips om pluizig haar binnen no-time te verminderen. Hieronder lees je vijf tips waarmee je zelf aan de slag kan gaan:

Tip 1: Gebruik een speciale borstel

Gebruik een grove kam of een speciale ontwarrende borstel om je haar voorzichtig te kammen. Hierdoor minimaliseer je schade aan je haar en voorkom je verdere pluisvorming.

Tip 2: Vermijd hete styling tools

Vermijd het gebruik van hete stylingtools en als je ze toch wilt gebruiken, zorg dan altijd voor een hittebeschermer om je haren te beschermen.

Tip 3: Droog je haar met een microvezel handdoek

Om wrijving te verminderen en pluis te voorkomen, is het belangrijk om je haar na het wassen voorzichtig te drogen. Dus niet flink wrijven met een ruwe handdoek, maar gebruik liever een microvezel handdoek, haartulband of een katoenen T-shirt.

Tip 4: Spoel je haar met koud water

Overweeg om je haar één keer per week met koud water uit te spoelen of om je haren aan het einde van je wasritueel na te spoelen met koud water. Dit helpt de haarschubben te sluiten en vocht vast te houden én helpt om een mooie glans tevoorschijn te laten komen.

Tip 5: Slaap op een satijnen of zijden kussenssloop

Een goede kussensloop van satijn of zijde kan wat prijzig zijn, maar ze zijn veel zachter voor je haren en veroorzaken veel minder wrijving gedurende de nacht. Hierdoor zal je haar minder pluizig worden en sta je op met minder knopen in je haar.

Producttip | Authentic Beauty Concept Hydrate collectie

Authentic Beauty Concept (ABC) heeft de Hydrate collectie ontwikkeld, speciaal voor mensen met droog haar. De extracten van mango en basilicum zijn in deze lijn gecombineerd en vormen samen de perfecte hydraterende formule voor het regenereren en revitaliseren van je haar.

De ABC shampoo Hydrate Cleanser is een shampoo voor pluizig haar. Deze milde shampoo is speciaal ontworpen om droog haar zachtjes te reinigen zonder het te ontdoen van zijn natuurlijke oliën. De formule bevat onder andere aloë vera en cactusvijgolie die je haar intens hydrateren en het pluizen verminderen. Bovendien is deze shampoo vrij van oppervlakte-actieve sulfaten, parabenen en siliconen. Na het gebruik van de Hydrate shampoo breng je de Hydrate conditioner aan om je haar verder te voeden en te verzachten. Het heeft een gladmakend effect waardoor je haar makkelijker te kammen is en minder vatbaar is voor pluizen. Voor wat extra verzorging kies je eens per week voor het Hydrate Mask. Dit masker dringt diep door in je haarlokken, herstelt de vochtbalans en geeft je haar een zijdezachte glans zonder het haar te verzwaren.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de ABC Hydrate collectie en wil je jouw pluizige lokken vaarwel zeggen? De producten van Authentic Beauty Concept zijn verkrijgbaar bij Kuypersshop.

